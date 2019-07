E Muvre Balanine : Bientôt 10 ans et nouvelle présidente

Le vendredi 13 juillet dans l'après-midi, à Algajola, s'est tenue l'Assemblée Générale de l'association sportive E Muvre Balanine.

Cette réunion était l'occasion de dresser une bilan à la fois sportif et financier, avant de procéder à l'élection d'un nouveau bureau et de faire franchir un pas supplémentaire à l'association désormais affiliée à la Fédération Française d'Athlétisme.

En ouverture de séance, l ensemble des membres ont tenu à remercier chaleureusement leurs fidèles partenaires, contribuant pleinement à la vie et la bonne santé de leur association.



Après avoir procédé au vote, un nouveau bureau était élu.

Les membres décidaient à l unanimité de confier ce poste à une femme bien connue dans la monde du Trail insulaire Karine Chobelet, dont il convient ici de souligner ses nombreuses performances sportives.

Elle sera secondée à la trésorerie par Didier Djorenty et au secrétariat par Hervé Delannay.

Le nouveau bureau se mettait aussitôt au travail, en réglant comme on la dit les modalités de l'affiliation, avant de fixer le montant de la cotisation.

L’assemblée se réjouissait de l’arrivée de nouveaux membres, ainsi que du retour d’anciens licenciés, témoignage, si besoin en était, de la bonne image véhiculée par les Muvre, et, de l'engouement suscité pour les courses pédestres en montagne, ce qui à l approche de la prochaine saison est de bonne augure.



Pour les personnes désireuses de prendre une licence (Contact: D. Djoranty (tel:06 77 96 62 68)

Au cours de cette assemblée, il était proposé la création d une section vélo (VTT Route)

Pour plus d information prendre contact avec: L. Richiardone 06 27 86 23 92.





L'année 2020 sera l'occasion de fêter le 10ème anniversaire de l'association sportive.

Concernant les courses à venir, plusieurs coureurs participeront au Grand Raid des Pyrénées (120 et 220km) et à la mythique Diagonale des Fous.

Par ailleurs, le bureau invitait ses membres a participer massivement aux courses insulaires et extra insulaires.

Enfin, en terme de bilan sportif, il était souligné la belle représentation du club au Trail de la Drôme (avril 2019), ainsi que sur les courses du Restonica trail (1ère place en V1 Femme de Marie Palamara sur la 33 km et UTC bouclé en 26 heures par Walter Dromart)...

Au terme de la réunion, tous étaient invités à lever le verre de l'amitié.