SFR : 9 nouvelles communes de Corse en 5G

Aujourd’hui, 99,66% des Corses du Nord l'île sont déjà couverts en 4G. Les travaux de déploiement et de densification du réseau continuent afin que l’ensemble du département ait accès à la performance de la 4G.

Avec l’arrivée de la 5G sur ces 6 nouvelles communes, SFR poursuit ses investissements dans le département de Haute-Corse. Désormais les habitants de Costa, Occhiatana, Algajola, Pigna, Santa- Reparata-di-Balagna et Ventiseri bénéficient également de ce réseau nouvelle génération et peuvent profiter de la vitesse de la 5G pour explorer les nouveaux usages permis par cette technologie.

Et ce n'est pas fini puisque SFR annonce qu'il "continue de déployer ses installations dédiées à la 5G sur tout le département afin d’apporter la meilleure expérience aux habitants de Haute-Corse en termes de débit et de réactivité".