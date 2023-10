En Corse, les enseignants se mobilisent pour rendre hommage à Dominique Bernard

À l'appel de plusieurs syndicats de leur profession, les enseignants se rassembleront pour un hommage à Dominique Bernard, le jour de son enterrement, jeudi 19 octobre à partir de 17h30, pour rendre hommage à cet

enseignant, "qui n’a pensé qu’à protéger les élèves et les membres de la communauté éducative." lit-on dans le communiqué.

Ces rassemblements auront lieu à Ajaccio, devant le rectorat, à Bastia, devant l’inspection académique et à Porto Vecchio, devant le lycée. "Nous sommes dévastés par cet attentat terroriste au sein d’un établissement scolaire , un attentat ouvertement dirigé contre l’école publique et laïque, contre ceux qui la font vivre et, au fond, contre tout ce que nous sommes."détaille l'intersyndicale qui appelle la population à se réunir. "Notre présence massive aux rassemblements prévus affichera clairement l’attachement et le soutien de tous aux valeurs émancipatrices de l’école que ce professeur défendait et pour lesquelles nous nous sommes tous engagés."