Du jamais-vu en Corse : un guide touristique consacré uniquement à Bonifacio

Il y a vingt-cinq ans, Gallimard innovait dans le paysage des guides touristiques en lançant le Cartoville qui, comme son nom l’indique, ambitionne de découper une ville en quartiers. Et à chaque quartier est associée sa carte dépliable où sont recensées les meilleures adresses ainsi que les activités incontournables. Pour en juger, il y a un journaliste qui est envoyé sur place, par Gallimard. A Bonifacio, c’est Charlotte Pavard qui a labouré le terrain, deux semaines durant, l’an dernier.



Près de 2 millions de visiteurs en 2024



Conçu initialement pour synthétiser le meilleur de ce qu’un grand pôle urbain peut offrir à des visiteurs durant une courte escapade, le Cartoville s’est penché cette fois sur une ville de… 3 200 habitants, Bonifacio. Depuis le 2 avril, le Cartoville Bonifacio se retrouve en effet à la vente chez tous les libraires de France, aux côtés des Cartoville New York, Paris, Amsterdam ou Tokyo. « On ne regarde pas le nombre d’habitants, mais le potentiel touristique d’une destination et l’intérêt pour les voyageurs », explique Hélène Firquet, la directrice éditoriale des guides Gallimard. Et Bonifacio, c’était « 1, 8 millions de visiteurs en 2024, et même plus avant le Covid », souligne Stéphanie Suby-Lesy, la responsable du pôle promotion touristique à l’Office de tourisme bonifacien. « Ça fait jeu égal avec une destination comme Reykjavik et c’est un peu moins que Dubrovnik », situe Hélène Firquet, pour qui Bonifacio « coche toutes les cases » pour un Cartoville : « Il y a des activités nature, des bonnes adresses, de la vie culturelle, du patrimoine, de l’artisanat... »



Bonifacio plus grand que Paris



Et puis, mine de rien, Bonifacio, c’est plus grand que Paris en superficie (138 km² contre 105 km²) ! Il y avait donc de la matière pour découper géographiquement la commune. Le Cartoville de Bonifacio a retenu son propre découpage : citadelle, marina/remparts, côte ouest et côte est. Chaque « quartier » dispose donc de sa propre carte, dans laquelle sont localisés les différents centres d’intérêt relevés : restaurants, cafés, activités nautiques, shopping, et bien sûr attractions touristiques et randonnées.



L’initiative de Gallimard a forcément été accueillie à bras ouverts par la municipalité bonifacienne : « On a sauté sur l’occasion », reconnaît Roxane Piriottu, l’élue en charge du tourisme. « Le Cartoville, c’est fait pour de courts séjours. Nous à Bonifacio, on n’encourage pas les courts séjours sur la haute saison, c’est pas le but. Mais sur les ailes de la saison, c’est le guide idéal pour planifier une escapade de quelques jours », poursuit l’adjointe au maire, dans sa volonté « d’étaler au maximum sur l’année » l’attractivité touristique de la Cité des falaises.