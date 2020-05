Du Nord au Sud de l'Île retour, apprécié, sur les plages

Philippe Jammes

27° sur la plage de l’Arinella à Bastia ce jeudi après midi de l’Ascension. Une odeur d’été flotte sur la plage. Juste une odeur, pandémie oblige.



«C’était interdit depuis deux mois et on a avait hâte de refouler le sable même si il y a encore des réglementations ». Le préfet de région Franck Robine, l’avait annoncé mardi, l’accès aux plages serait quand même réglementé en raison du sournois Covid-19. Ouverture du lever au coucher du soleil, distanciation de mise, pas de pique-nique, ni de barbecue. Qu’importe, les Bastiais ont repris possession de leur plage.





A quelques pas des parasols, des agents municipaux. «On est là en présentiel » explique Adrien. «On renseigne les gens, on les conseille si besoin», un peu plus loin, des ASVP, agent de surveillance de la voie publique, de la mairie. «Nous sommes là pour surveiller que tout se passe bien et que les consignes sont respectées, notamment la distanciation » explique l’un d’eux, «mais tout se passe bien. On est juste intervenus une ou deux fois pour des groupes de personnes qui étaient un peu trop prés les uns des autres. Ils ont très bien compris. Tout se passe bien. Les gens sont conscients que c’est pour leur bien ».







Du monde à l’Arinella, mais raisonnable. Quelques kilomètres plus loin, à la plage de Tombulu Biancu à Furiani, le parking affiche lui complet et la plage est bien fréquentée. Qui se baigne, qui joue au ballon, qui bronze. Le quotidien de l’été. Mais là aussi, les « estivants » respectent les règles sanitaires.

«Je suis venue avec des copines » indique Laetitia, «On est quatre et on avait très envie depuis plusieurs jours de venir bronzer. Dommage on ne peut pas encore pique-niquer mais c’est déjà bien de s’allonger sur le sable chaud. Ca reviendra. Soyons patients. On en a quand même bavé pas mal ces deux derniers mois à rester à la maison. On savoure le presque retour à la normale».