Du 21 au 22 août prochains GR20 Solidaire pour l'Artsakh

« Il s’agit d’une course sur ce mythique sentier de grande randonnée corse pour venir en aide aux victimes arméniennes de la guerre » souligne Alexandre Santerian responsable du Comité. «Cette course est ouverte à tous et en relais depuis Calenzana jusqu’à Conca. Chacun peut courir la distance qu’il souhaite ». Les inscriptions sont prises sur le site Helloasso . « Le GR20 Solidaire pour l'Artsakh, ses dates, son parcours et ses relais étapes ainsi que les modalités d'assistance et les liens avec les autorités ont été déposés officiellement en préfecture par le CJCA dans un souci d'une parfaite organisation pour assurer la sécurité tout au long de ce parcours » précise Alexandre Santerian.Les différents relais, une bonne dizaine, font entre 10 et 20 km. « A travers cette course sportive et humanitaire nous voulons mettre en avant les valeurs arméniennes et corses. Avec l’argent récolté nous nourrissons déjà de nombreux projets. Parmi ceux-ci une aide à l’agence Artsakh Presse, pour lutter contre la liberté d’expression. On veut l’aider et on a mis un plan de financement. On souhaite ainsi créer un poste francophone dans cette agence ».Le départ se fera le 21 aout à 4 heures, l’arrivée le 22 à 24 heures. Vous pouvez, d’ores et déjà, vous inscrire. « Plus nous aurons d’inscriptions, plus nous pourrons venir en aide aux victimes de cette guerre» ajoute Alexandre Santerian. Pour toute inscription vous sera demandée l'étape où les étapes que vous souhaitez effectuer (voir ci-joint), ainsi qu'un certificat médical d'aptitude à la pratique de la randonnée.