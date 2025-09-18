Du 19 au 29 septembre, 7e édition de « Camerata Figarella »

Vendredi 19 septembre

20 h 30 à Luri — Ghjesa San Petru

« Cantà in cumpagnia » : Ce projet fait dialoguer les voix de quatre chanteurs et quatre instrumentistes à vent entre la tradition du cantu in paghjella, le chant de la renaissance et la pratique improvisée de la diminution.



Samedi 20

18 h à Rogliano (Église Sant’Agnellu) : « In le to bracce mute » & « Salome's dance for peace ». Partita de Bach par la violoniste Juliette Beauchamp, chorégraphiée et dansée par Marion Gautier de Charnacé de l’Opéra de Paris sur le parvis de l’église de Rogliano Salomé’s dance for peace Musique minimaliste américaine pour quatuor à cordes et vents ; de Terry Riley, l’inventeur du genre, Jon Lord fondateur des Deep Purple, et Moondog, le Viking musicien de rue à Central Park.



Dimanche 21

18 h 30 à Brando (Église de Poretto)

Fête d’ouverture avec un groupe traditionnel invité en partenariat avec le festival des rencontres polyphoniques de Calvi.



Lundi 22

19 h à Santa Maria di Lotta (Tour de Miomo) : « In le to bracce mute » & « Salome's dance for peace ». Partita de Bach par la violoniste Juliette Beauchamp, chorégraphiée et dansée par Marion Gautier de Charnacé de l’Opéra de Paris sur le parvis de la Tour génoise.



Mardi 23

21 h à Corte au Musée de la Corse (Entrée gratuite)

« Le phonographe et la plume » : les compositeurs ethnomusicologues Musique de chambre aux harmonies traditionnelles de Fanny Mendelssohn au moine arménien Komitas en passant par Berlioz, Schubert et Mykola Lysenko avec l’accordéoniste de jazz Noé Clerc et la violoncelliste suédoise Kristina Winiarski.



Mercredi 24

19 h 30 à Sisco (Église Saint Martin) : « 150 ans de Ravel ». Le spectateur est guidé par le comédien Sampiero Medori au travers de la vie et de l’œuvre de Maurice Ravel. Chefs d’œuvres de la musique de chambre du compositeur basque et Tzigane pour le violon soliste de Chiara Sannicandro, lauréate de la J. Brahms Compétition.



Jeudi 25

19 h 30 à Ville di Petrabugno (Église Sainte Lucie) : « Le phonographe et la plume ». Les compositeurs ethnomusicologues Musique de chambre aux harmonies traditionnelles de Fanny Mendelssohn au moine arménien Komitas en passant par Berlioz, Schubert et Mykola Lysenko avec l’accordéoniste de jazz Noé Clerc et la violoncelliste suédoise Kristina Winiarski.



Vendredi 26

20 h 30 à Prunelli di Fiumorbu (Spaziu Anima) : « Isule luntane, balli cumuni ». Musique traditionnelle de l’archipel du Dodécanèse avec la voix d’or de Martha Mavroidi.



Vendredi 26

21 h à Pigna (Auditorium Voce) et

Samedi 27 à 18 h à Vulpaiola (Ghjesa di l’Annunziata, entrée gratuite)

« San Ghjuvanni in Patmos ». Texte de Marc Biancarelli, musique de J.S Bach. Interprété par Roselyne de Nobili et Pierre Laurent Santelli, ce texte de théâtre en langue corse dialogue avec un réarrangement des cantates de Bach pour 10 instrumentistes dont la Victoire de la Musique 2024 Salomé Gasselin à la viole de gambe et le traverso italien Lorenzo Gabriele.



Dimanche 28

11 h à Brando (église Santa Maria de Castello) : « Concertino Classico ». Autour de la pianofortiste erbalunghese Eleonore Luciani et de la virtuose violoniste romaine Rebecca Raimondi, professeure à la Hochschule de Frankfurt, un programme mettant à l’honneur les instruments de l’époque classique et des œuvres de Mozart et C.P.E Bach.



Dimanche 28

17 h à Santa Maria di Lota (église de Figarella) : « Le mythe de la lyre en Méditerranée ». Création originale commandée à Martha Mavroidi pour le Festival faisant dialoguer l’occident et l’orient autour de l’histoire millénaire de la lyre grecque et de la viole de gambe de la Victoire de la Musique 2024 Salomé Gasselin.

18 h 30 (Entrée gratuite) : « Isule luntane, balli cumuni ». Musique traditionnelle de l’archipèle du Dodécanèse avec la voix d’or de de Martha Mavroidi, le violon de Panormitis Boumpas et le luth de Maria Ploumi.



Lundi 29

18 h 30 à Cervione (Cour du musée) : « Isule luntane, balli cumuni »



Conférences (gratuites)

Dimanche 21

11 h 30 à Figarella : « Ce que cache les partitions ». Conférence tout public de W. Dongois, cornettiste, spécialiste de musique ancienne et professeur à la Haute École de Musique de Genève autour des mystère de de la distance entre musique écrite et musique pratiquée à la Renaissance : « La carte ne fait pas le pays ».

15 h 30 à Figarella : Conférence autour de l’ouvrage : « Jeux, Musique, Danse et Théatre en Corse/Quatre siècles de divertissements XVe — XVIIIe siècles » par l’auteur Jean-Christophe Liccia avec les musiciens Jean Yves Casalta et Ceccè Brunini.