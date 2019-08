Double intervention en montagne pour les secouristes de Haute-Corse

La première fois c’était pour prendre en charge un adolescent de 17 ans victime d’une blessure à une cheville à proximité du lac de Ninu, non loin d’Albertacce, qui a dû être évacué sur l’hôpital de Corte.

En début d’après-midi c’est une femme de 62 ans qui victime d’une chute et blessée au visage sur le GR 20 non loin de Calenzana, a été évacuée sur le centre hospitalier de Corte.