Double intervention dans les Agriate pour secourir une famille de plaisanciers et deux kayatistes

D'importants moyens ont été mobilisés jeudi soir à 18h50 par le CROSS Corse d'Ajaccio pour une embarcation semi-rigide avec à bord un couple et deux enfants ainsi que deux kayakistes qui se trouvaient en grande difficulté dans le secteur de la pointe de l'Acciolu, dans les Agriate.

La mer était formée et la situation devenait inquiétante.

Aussitôt, la station SNSM Calvi-Balagne, qui s'apprêtait à assurer une mission de sécurité à l'occasion des deux deux d'artifice tiré en cette soirée de l'Assomption à Algajola et Calvi, faisait appareiller sa vedette '" SNS 062 "Marius", alors que l'hélicoptère de la Sécurité Civile Dragon 2B et les pompiers de l'Ile-Rousse se rendaient également sur la zone.



Dans un délai record, les quatre occupants du semi rigide (un couple et deux enfants) ont été secourus et hélitreuillés rapidement par Dragon 2B, avant d'être déposés sur le terre-plein du port de commerce à l'Ile Rousse alors que les deux kayakistes étaient également pris en charge et accompagnés à la plage où ils ont décidé de passer la nuit..





Le CROSS Corse demandait dans le même temps à la SNSM de récupérer le semi rigide et de prendre en charge la famille allemande déposée peu avant à Ile-Rousse et ce après s'être assuré du sort des kayakistes.

L'opération était rondement menée, le tout petit semi-rigide était hissé à bord du "062 Marius" sans difficulté malgré la mer agitée avant de mettre le cap sur l'Ile-Rousse où la capitainerie devait la guider entre ferry et la pilotine pour récupérer les naufragés...



Le retour s'effectuait à 21h45 au port de Calvi où la petite famille pouvait se remettre de ses émotions.



De son côté, pour la SNSM il était trop tard pour envoyer son semi-rigide "Pastore" à Algajola car comme chacun le sait la principale mission de la SNSM est sauvetage de la vie humaine, toujours prioritaire sur les autres manifestations. Fort heureusement pour Algajola, le maire Maurice Pariggi avait pris toutes les dispositions au cas ou...



"Marius" et son équipage ont eu juste le temps de se mettre en place au Port de Calvi pour assurer leur mission conjointement à la gendarmerie maritime et les équipes de la capitainerie .