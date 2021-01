Dossier financier du "Petit Bar" : Anthony Perrino placé en détention

Mis en examen le 16 janvier, il avait été placé sous contrôle judiciaire strict, mais le parquet avait fait appel de cette décision.

Ce jeudi, devant la chambre de l'instruction d'Aix-en-Provence il a obtenu gain de cause : le président de la fédération du bâtiment de la Corse-du-Sud a été placé en détention pour "blanchiment, abus de biens sociaux et association de malfaiteurs" « Je suis très surpris de cette décision laconique, contraire à celle très motivée du premier juge », rapporte l'AFP citant l'avocat d'Anthony Perrino, Me Thierry Marembert en annonçant son intention de former un pourvoi en cassation.

«M. Perrino a toujours été à la disposition de la justice et continuera à clarifier ce qui doit l'être», a-t-il ajouté.



Dans cette affaire où 9 personnes ont été mises en examen, outre Anthony Perrino, 5 autres personnes ont été placées en détention. Parmi eux, Jacques Santoni, présenté comme le chef de la bande du "Petit Bar", son épouse et son beau-frère