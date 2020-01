Don du sang : période d'abstinence réduite à 4 mois pour les homosexuels. L'association LGBTI Corse, Arcu, se réjouit

C'est un grand pas contre la discrimination ! A partir du 1er février prochain, la période d'abstinence pour les homosexuels passera de 12 mois à 4 mois comme pour les hétérosexuels. Une avancée majeure pour la cause LGBT comme le souligne François Charles, président et cofondateur de l'association Arcu : " On se félicite de cette annonce bien sûr, c’était une mesure attendue et on salue le travail des associations LGBT+ qui ont poussé l’État à mener des études d’impact sanitaire pour ramener une précaution à un délai qui nous parait plus raisonnable."Jusqu'en 2016, les hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes, bi et gays (HSH), ne pouvaient pas donner leur sang. Puis la durée d'abstinence a été fixée à 12 mois. Pour François Charles cela résulte d'un "héritage discriminatoire des années de scandale de sang contaminé et de la psychose des années 80-90 autour du Sida. L'abaissement à 4 mois, cela signifie que l’on commence à tourner la page, c’est une bonne nouvelle en attendant peut-être un jour un vaccin du VIH."La question du Sida reste une priorité dans les associations homosexuelles, il reprend : "Nous travaillons à un projet de santé LGBTI+Corsica que nous espérons mettre en place en 2020."Dany Papi de l'association Corsica Sida se réjouit également de cette avancée. Elle raconte : "Aujourd'hui, tUne avancée qui pourra sûrement aider l'établissement du sang qui, on le sait bien, manque cruellement de dons.L'association Arcu LGBTI+ Corsica, organise des événements à retrouver sur leur page Facebook en cliquant ici.