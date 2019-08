"Don du sang" : la nouvelle appli qui sauve des vies

Ils sont venus par dizaines du matin à 9 heures jusqu'à l'après-midi à 16 heures sur le parking qui fait face au Super U de Calvi où le camion collecteur de l'EFS (Etablissement français du sang) avait pris place jeudi matin.

Sur place l'infatigable Françoise McCullin, bénévole à l'association des donneurs de sang de Balagne et à l'association départementale 2B pour le don de sang bénévole.

Elle accueille, conseille, désaltère et explique, comme elle l'a fait à CNI, à tous ceux qui viennent faire don d'un peu de leur sang, l'importance de leur geste.





Parmi eux François Bernard, 18 ans qui vient pour la première fois auprès de l'équipe de l'EFS.

A son propos on comprend qu'il a parfaitement entendu le message que diffuse depuis 70 ans la fédération française pour le don de sang bénévole.



Un peu en retrait, discret, mais veillant au bon fonctionnement de la collecte sur le terrain, Georges Petrucci. Il cumule les fonctions de président de l'association des donneurs de Balagne et l'union départementale.

"Je cumule ces fonctions parce qu'il le faut bien. Il faut des gens plus jeunes. Aujourd'hui les bénévoles sont, en général âgés et retraités. Les jeunes font don de leur sang entre 18 et 24 ans. On ne les retrouve à 35-40 ans. Ce sont eux qui devraient prendre la relève, mais il est difficile de les attirer" résume Georges Petrucci.



Pourtant l'actualité rappelle tous les jours les drames qui se déroulent sur l'île.

Et tous les jours il faut de plus en plus de sang.

On recueille plus de 11 000 poches en Corse (5 800 en Haute-Corse et 5 400 en Corse-du-Sud) mais l'île, comme beaucoup d'autres régions, est loin d'avoir atteint l'autosuffisance.

La PACA, pour ne citer qu'elle, est dans le même cas et elle fait face à la situation grâce à l'apport des autres régions.