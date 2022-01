Don de sang : 68 donneurs et 58 poches pour la première collecte de l'année à Ghisonaccia

C’est dans une ambiance conviviale et gourmande que la première collecte s'est déroulée à Ghisonaccia ce jeudi matin 6 janvier 2022.

On sait que le début d’année est une période délicate au niveau des dons notamment en raison des maladies de saison : grippes, de gastroentérites et depuis 2 ans avec la crise sanitaire.

En dépit de cette situation les donneurs de la Plaine Orientale ont été très nombreux à répondre présent à l'appel de l'association des donneurs de saison.



Cet élan de générosité s'est concrétisé par la présence de 68 donneurs à la salle des fêtes de Ghisonaccia, ce qui a permis la collecte de 58 poches de sang.

Au terme de la journée les organisateurs n'ont pas manqué de remercier tous les donneurs ainsi qu'aux 8 nouveaux qui ont franchit le pas . Remerciements aussi à la Boulangerie Fium'urbaccia qui a régalé les donneurs avec ses galettes frangipanes et ses brioches si moelleuse