Don Georges Gianni briguera à nouveau la mairie de Lecci, mais plus la présidence du Syvadec

Don Georges Gianni a présenté ses voeux à la population de Lecci, ce samedi, entouré de son équipe et dans une mairie dont la rénovation n'est pas encore totalement terminée.
Elu président du Syndicat de valorisation des déchets de la Corse (Syvadec) en août 2020, Don Georges Gianni a confirmé auprès de Corse Net Infos qu’il ne sera pas candidat à un second mandat de président, alors que le premier prendra fin en mai. « Trop de contraintes », se justifie-t-il, évoquant notamment « beaucoup de temps passé sur les routes ». Aujourd’hui, il affirme boucler son mandat « avec la satisfaction du devoir accompli ». Durant son mandat, il aura notamment mis sur les rails le très décrié centre de tri de Monte, en Haute-Corse, dont la mise en service est prévue en 2027.
Sans concurrent à Lecci ?
Don Georges Gianni souhaite désormais se consacrer pleinement à sa ville, Lecci, dont il est le maire depuis 2014. C’est ce qu’il a confirmé à ses administrés, samedi, après les avoir invités à sa cérémonie de vœux, en mairie : « On tâchera de continuer l’oeuvre commencée. » L’élu lecciais, qui se positionne à droite sur l’échiquier politique insulaire, n’en dira pas plus sur sa candidature, car il n’a pas encore officiellement lancé sa campagne. Pour l’heure, aucune autre liste concurrente ne fait parler d’elle à Lecci.
Au terme de ce deuxième mandat, Don Georges Gianni a évoqué un investissement de « 13 millions d’euros » dans sa commune, notamment 2,7 millions consacrés à l’extension de l’école Delly-Marchi et à la création d’un réfectoire. Pour la rénovation et la mise en accessibilité PMR de l’hôtel de ville, c’est 1,4 million d’euros qui a été investi. Les travaux touchent à leur fin, avec une ouverture au public prévue pour ce premier trimestre 2026. Les élus lecciais ont néanmoins estimé que les travaux étaient suffisamment avancés pour pouvoir rouvrir les portes de la mairie en avant-première ce samedi 17 janvier, à l’occasion de la cérémonie des vœux.
Fin décembre, c’est le chantier d’une recyclerie qui a commencé sur un terrain communal. L’équipement qui doit voir le jour en juin, est financé par le Syvadec. S’il est réélu maire, Don Georges Gianni souhaite faire aboutir un projet de passerelle piétonne qui enjambe la rivière l’Osu, pour permettre de rejoindre en toute sécurité l’autre rive, côté San-Gavinu-di-Carbini. Il a évoqué également un projet de « voie douce qui partirait du centre du village et qui descendrait jusqu’à Saint-Cyprien ».
