A Lecci, le nouveau plan local d'urbanisme qui sortira cette année ne convient pas au maire

Ce gros regret, c’est le document urbanisme de référence, celui qui traduit les projets d’aménagement sur la commune pour les années à venir : le plan local d’urbanisme (PLU). Et Georges Gianni ne s’en est pas caché : « Ce PLU ne me satisfait pas. » Alors que la phase d’enquête publique se termine, il va pourtant le soumettre à validation auprès des services de l’État, dans un délai court : « D’ici février ou mars », a-t-il annoncé à ses habitants. Mais ce PLU est loin de correspondre aux ambitions du maire : « On avait entre 150 et 180 hectares de constructible, on en aura plus qu’une trentaine. C’est peu... Mais nous avions été contraints et forcés d’annuler notre PLU », a-t-il rappelé. Approuvé en 2007, le PLU de Lecci avait été révisé à trois reprises entre 2012 et 2014, avant que le tribunal administratif de Bastia, saisi par l’association U Levante, n’enjoigne le maire à l’abroger le 7 juillet 2023 Georges Gianni a confié qu’il avait senti le vent tourner, « et c’est pour ça qu’on a fait en sorte que les gens construisent ces dix dernières années. Mais aujourd’hui, c’est fini. » En effet dans cette commune touristique située au nord de Porto-Vecchio, la population a quasiment triplé en vingt ans, passant de 706 habitants en 1999 à 1 939 habitants en 2021, selon l’Insee. Et s’il y a quasiment toujours eu, historiquement, plus de résidences secondaires que de résidences principales à Lecci, la proportion a atteint 73,2 % en 2021. Alors, « je ne condamne pas les résidences secondaires, sachez-le ! », a tenu à rappeler Georges Gianni durant ses vœux. Et de préciser : « Je demande juste à en retirer quelques dividendes. » Grâce à la taxe de séjour, « à peu près 500 000 euros » sont ainsi entrés dans les caisses de la commune en 2024. Et la majoration, à hauteur de 30 %, de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires a dégagé une recette de « 350 000 euros ». Des rentrées d’argent « pas négligeables », que la commune du sud de la Corse compte réinjecter dans ses projets et animations « sans avoir à contracter d’emprunt »En 2025 à Lecci, les projets n’attendent pas : dès les premiers jours de janvier, la mairie est entrée dans d'importants travaux, pour une durée de dix mois, au minimum. Construite dans les années 70, elle n’avait jamais subi de rénovation énergétique. Ce sera le cas au terme de ce chantier, qui engagera aussi son désamiantage et sa mise en accessibilité (avec un ascenseur) pour 1, 3 million d’euros, un financement réparti entre la commune, l’État et la Collectivité de Corse.Plusieurs projets viseront à rendre la vie encore plus douce à Lecci, comme la réalisation d’une promenade derrière la plage de Saint-Cyprien ou la construction d’une passerelle sur l’Oso pour les piétons et cyclistes qui permettra de rejoindre en toute sécurité les chemins de balade le long de la rivière. Le city-stade, vieillot, sera détruit et remplacé par un nouveau, qui permettra la pratique du foot, du handball et du basket. Aux abords du stade, deux courts de padel couverts feront leur apparition, ainsi qu’un pas de tir à l’arc. A quelques centaines de mètres de là, le long de la T 10, s'est développée une zone commerciale et résidentielle, mais les aménagements routiers ne suivent pas. C'est la Collectivité de Corse qui a la compétence et le maire de Lecci réclame depuis plusieurs années la création d'un giratoire sur la T10, sur cette portion devenue accidentogène. "C'est une demande que nous refaisons régulièrement", pointe Georges Gianni qui, en l'absence de retour, envisage de relancer une nouvelle fois la CDC.