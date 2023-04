Dix ans après le mariage pour tous, combien d'unions ont été célébrées en Corse ?

Et en Corse ?

Le 23 avril 2013, à l’issue de trois mois de débats houleux au sein de l’hémicycle, le texte porté par Christiane Taubira, alors garde des Sceaux, ouvrait le mariage et l'adoption aux couples du même sexe. La France devenait le 9e pays européen à autoriser le mariage homosexuel avec cette loi promulguée par le président de la République, François Hollande, le 17 mai de la même année.Dix ans plus tard, d'après l'Insee, 70 658 couples homosexuels sont mariés en France avec selon les années des chiffres assez variés. Toujours selon les données de l'Institut de statistiques, ces unions représentent environ 3 % de l’ensemble des mariages civils prononcés durant les dix dernières années. Une part à peu près constante depuis la promulgation de la loi.Par ailleurs, si le Pacs (pacte civil de solidarité) est moins fréquent que le mariage chez les couples hétérosexuels, les couples homosexuels semblent le privilégier. Depuis 2017, le nombre de pacs est plus important que le nombre de mariages pour les couples de même sexe.Pour la Corse, l’INSEE dispose de données précises jusqu’en 2021. Ces dernières révèlent qu'une vingtaine de mariages sont célébrés chaque année sur l'île. Un chiffre stable Oqui a cependant, comme à l’échelle nationale, connu une baisse en 2020 à cause du Covid. Depuis le premier mariage entre deux hommes qui avait été célébré le 15 juin 2013 à Venzolasca, jusqu'à 2021, ce sont 168 couples du même sexe qui se sont dits "oui" sur l'île. En Corse les mariages homosexuels représentent 1,6% des unions, contre 3,2% à l'échelle nationale.