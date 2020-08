Distribution de ventilateurs, d'eau et de masques aux seniors Calvi et L'Ile-Rousse

Fondée pour lutter contre l’isolement et la solitude des seniors et leur permettre d’aborder sereinement leur avancée en âge, Mon Emile intervenait à la fois auprès des particuliers pour répondre à leurs problématiques quotidiennes et auprès des résidences services seniors afin de les accompagner sur leur offre de service aux résidents et sur leur intégration locale.Aujourd’hui, la startup s'est transformée en association "Mon Emile" et cesse ainsi son activité commerciale en faveur des particuliers.Depuis la crise sanitaire du Covid-19, les bénévoles de l'association, qui compte aujourd'hui plus de 2 500 membres à travers le territoire français, multiplie les actions en direction de nos anciens.Avec la canicule, qui sévit fortement ces derniers jours, les membres de l'association sur le secteur de Balagne ont procédé à une importante distribution de plus de 50 ventilateurs, packs d'eau et masques aux personnes les plus nécessiteuses tant sur Calvi que L'Ile-Rousse.Entre le Covid-19 et la Canicule la crainte des seniors est à nouveau présente et la demande de "Mon Emile Association" a fait un bond de + 40% ces 15 derniers jours .A ce jour, ce sont plus de 1 800 seniors sur l'ensemble du territoire qui sont aidés.