Disparition de Christian Ruspini : la Corse pleure un grand artiste

Collaborateur et formateur à l'Aria, Christian Ruspini a travaillé avec Noël Casale en 2006, dans la pièce "Antoine et Cléopâtre" au Théâtre de la Tempête à Paris. En 2007, il s'est consacré à l'adaptation et à l'interprétation du premier roman de Marc Biancarelli : "51 Pegasi astre virtuel", traduit du corse par Jérôme Ferrari.



La même année, sous la direction d'Alain Batis, il a joué le rôle de Shwartz dans "Popper" de Hanokh Levin. En juin, avec l'Aria, Christian Ruspini a participé au Festival international de Naples avec "Nuits de pleine lune", dirigé par Patrick Palmero, où des textes d'Edgar Poe, Maupassant et Pirandello ont été présentés en corse, français, italien et napolitain.



En 2011, dans une mise en scène de Charlotte Arrighi de Casanova, il a joué dans "Pas à Pas" à l'auditorium de Pigna, inspiré du traité sur le funambulisme de Philippe Petit. En 2012 et 2013, dirigé par Francis Aïqui, il a joué à Ajaccio dans la pièce de l'auteur anglais Denis Kelly, "Love and Money", qui a ensuite été en tournée nationale. En 2013, sous la direction d'Orlando Forioso, il a interprété le rôle d'Hamlet, d'après Laforgue et Shakespeare.





Au cinéma, Christian Ruspini a joué dans le court-métrage de Frédéric Farrucci, "Suis-je le gardien de mon frère", co-écrit par Jérôme Ferrari. On a également pu le voir sur grand écran dans des films tels que "Pension complète" de Florent Emilio Siri et "La Papesse Jeanne" de Jean Breschand, ainsi que dans la série télévisée "Duel au soleil".



En 2016, il a écrit son premier texte intitulé "Bastia à l'ouest, j'ai rêvé une île", composé de fragments et de poésies accompagnés d'un travail sur l'image photographique et poétique. En 2018, aux côtés de Marie Murcia, il a joué sur la scène de l'Alb'Oru à Bastia dans la pièce "Un domaine où" de Clément Camar-Mercier (L'Aria). Plus récemment, en 2020 il a joué en Sentinelle. Puis en janvier 2022, il a participé à la première édition de Lektos, un événement initié par Jacky Le Menn et porté par l'association "Mouvement Artistique". Il a lu "La longue route", un texte sur le navigateur Bernard Moitessier. La lecture à haute voix était un exercice qu'il affectionnait particulièrement et qu'il proposait lors de ses différentes formations. En février 2023, il a interprété le rôle de Créon dans une version d'"Antigone" de Natacha Conti et de sa compagnie I Sussuri di a Maghja.