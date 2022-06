Deuxième circonscription de Corse-du-Sud : Entre satisfaction, espoir et déception, les réactions des candidats

Pour Valérie Bozzi, arrivée deuxième avec 27,62% des voix, les résultats de ce premier tour sont encourageants. « Je suis très contente. Nous avons la capacité pour ce second tour à obtenir les reports de voix d’autres candidats et à mobiliser les abstentionnistes », assure la maire de Grosseto-Prugna. « Je compte sur tous les électeurs qui ont voté pour un candidat qui n’est pas au second tour et qui pourront trouver dans ma candidature une nouvelle voix pour la Corse », déclare-t-elle.



Si environ 2 500 voix la séparent du député sortant, Valérie Bozzi juge l’écart « largement rattrapable ». Elle rappelle que « Paul-André Colombani était beaucoup plus loin derrière Camille de Rocca Serra, lors de la dernière élection, donc nous sommes dans la même configuration », taclant le résultat « décevant » du député sortant « pourtant fort du soutien du maire de Porto-Vecchio ».