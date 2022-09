Deux professionnelles de la beauté à Paris : le savoir-faire insulaire au salon du mariage

"Spécialiste du maquillage, photo, mode, cinema, mariage, cocktail et cérémonie, j’exerce la profession de maquilleuse depuis 27 ans.

C’est après 5 ans de formation dans le domaine de l’art que j’intègre l’école de maquillage Artistique Juventhera. Diplômée je travaille en free-lance pour de nombreux photographes, avant de rencontrer en 1998 Terry de Gunzburg fondatrice de la marque by terry.

C’est à ses cotés que je vais me former à la haute couleur, équivalent de la haute couture. A cette période je côtoie les plus grands de ce monde : personnalités, de la mode , du cinema, de la musique, de la politique, des princesses...

Après plusieurs années passées passage Vero Daudat auprès de mon mentor, je m’oriente vers le maquillage professionnel et deviens ambassadrice de la marque de produits Paris-Berlin.

Aujourd’hui je travaille pour le concept store, Alize’a, je me déplace sur l’ensemble de la Corse, en France et à l’international.

Je propose un travail colorimétrique, morphologique, d’une précision et d’une tenue incomparable"