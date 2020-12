Deux nouvelles médailles d'or pour la Brasserie Pietra au "Brussels challenge beer 2020"

"Simu fieri" : à la brasserie Pietra on a accueilli les résultats du Brussels challenge beer 2020 avec une évidente satisfaction.

La 9e édition de ce concours international vient de se dérouler à Bruxelles.

Parmi les 1 500 bières qui y ont été dégustées par un jury de spécialistes, 250 d'entre elles ont été distinguées et seulement 13 bières françaises ont été récompensées.

La brasserie Pietra a remporté 2 des 13 médailles - et pas des moindres -puisqu'il s'agit de 2 médailles d'or, l'une pour la Pietra et la seconde pour la Pietra brassin d'hiver.





Pietra, le produit fondateur de la brasserie, déjà récompensée en début d'année au Meininger's International Craft Beer Awaard, reçoit donc là une nouvelle belle reconnaissance.

Pour Pietra brassin d'hiver, il s'agit de sa troisième médaille d'or consécutive Brussels challenge beer 2020 puisque celle-ci avait, déjà, été récompensée d'une médaille d'or en 2018 et 2019.

On comprend mieux pourquoi l'on est si fier du côté de Furiani.