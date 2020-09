Deux nouvelles crèches ouvrent leurs portes sur le territoire Lisula-Balagna

A partir de lundi prochain une centaine de places de garde d’enfants seront disponibles sur le territoire Lisula- Balagna : en effet deux crèches : I Rusignoli à L’Île-Rousse et E Cardelline à Santa-Reparata, ovriront ce 14 septembre.

• La micro crèche de Santa-Reparata :

Située à moins de 10 minutes de L’Île-Rousse, l’implantation d’une crèche au sein de cette commune est un argument stratégique pour le maintien de la jeunesse dans les zones les plus rurales. La crèche est abritée dans l’ancienne école qui a fait l’objet d’une réhabilitaDon par la CCIRB. Le bâtiment est mis à disposition gratuitement par la commune.

• La halte-galerie à L’Île-Rousse :

Ce centre multi-accueil abritera une ludothèque, un espace inter-générationnel et une crèche, sur plus de 400 m2.