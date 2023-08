Deux nouvelles classes de maternelle pour accueillir les enfants autistes à Folelli et Porticcio

Après celles de Porto-Vecchio en 2022, deux nouvelles classes de maternelle dédiées aux enfants autistes de 3 à 6 ans, vont ouvrir leur portes mardi prochain au sein de l'école Jean Ambroggi de Porticcio et de l'école maternelle de Folelli.. C’est l’annonce faite ce jeudi 31 août par la délégation interministérielle à l’autisme. En combinant ces deux dispositifs, un total de 14 enfants autistes "pourra bénéficier d'un environnement éducatif adapté et favorable à leur développement."

Cette avancée n'est pas limitée à la seule région corse. La délégation interministérielle souligne que cette initiative s'inscrit dans un mouvement plus vaste qui touchera l'ensemble du territoire. "À la rentrée scolaire de 2023, pas moins de 110 nouvelles classes ou dispositifs seront ouverts pour les élèves autistes, répartis entre 37 en maternelle et 73 en élémentaire. Cette mesure permettra l'intégration de près de 1 000 enfants autistes supplémentaires, venant ainsi renforcer les effectifs déjà scolarisés en milieu ordinaire, estimés à 45 000."La délégation interministérielle souligne l'importance de personnaliser les parcours éducatifs. Elle met en avant la vision portée par le Président de la République lors de la Conférence nationale du handicap, où l'objectif d'une "École pour tous" devient un moteur pour amplifier les efforts déjà entrepris depuis 2018. "Au-delà de l'accès aux connaissances, cette initiative reconnaît l'importance de l'inclusion sociale, à la fois pour le présent et le futur des élèves autistes. Les actions planifiées dans le cadre de cette stratégie ont pour finalité la création d'une école plus inclusive, où l'accès à l'éducation pour les enfants autistes est généralisé, leurs parcours sont adaptés à leurs besoins spécifiques, et la continuité de leur éducation est garantie."Dans le sillage de cette approche inclusive, la stratégie nationale pour l'autisme a facilité le déploiement d'un réseau de professeurs ressources spécialisés dans les Troubles du Spectre de l'Autisme (TSA). Leur rôle essentiel consiste à conseiller et accompagner les enseignants qui accueillent des enfants autistes et qui sollicitent leur expertise. Chaque département du pays bénéficie d'un enseignant ressource spécialisé en TSA, totalisant à ce jour 101 professionnels en place. Une avancée notable à la rentrée actuelle est l'ajout de 25 nouveaux enseignants ressources dédiés aux Troubles des Neuro-Développement (TND), permettant ainsi aux enseignants d'obtenir des conseils précieux pour accueillir de manière adaptée les enfants atteints de troubles tels que DYS, TDAH ou TDI.