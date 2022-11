Deux maisons de « continentaux » incendiées en Corse-du-Sud, la piste criminelle privilégiée

«La thèse criminelle est privilégiée » concernant l’incendie de deux maisons mitoyennes appartenant à des « continentaux » à Levie, en Corse-du-Sud, dans la nuit de samedi à dimanche, a indiqué le procureur de la République d’Ajaccio Nicolas Septe.

Les deux habitations, « a priori des résidences secondaires » selon le parquet, étaient inoccupées au moment des faits et le sinistre, signalé vers deux heures du matin, n’a pas fait de blessé.



Une enquête pour dégradation volontaire par incendie a été ouverte par le parquet d’Ajaccio, confiée à la section de recherches et à la brigade de recherches de la gendarmerie d’Ajaccio. Le Parquet national antiterroriste (Pnat) a été avisé du dossier.



« Ce dossier s’inscrit dans le phénomène des dégradations criminelles par incendie des maisons appartenant à des continentaux, sans que nous puissions faire de lien », a expliqué Nicolas Septe. « Il n’y a pas de revendication à ce stade », a également précisé le procureur, rapportant qu'« un tag représentant une Corse stylisée a été inscrit sur un mur sans que nous puissions le relier à un groupe identifié »



En juillet, le FLNC avait revendiqué 16 attentats contre deux véhicules de police, deux entreprises du bâtiment et douze résidences privées à travers l’île, dont l’incendie de 36 mobile-homes dans un camping d’Aleria, en Haute-Corse.