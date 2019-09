Deux incendies et plusieurs départs de feu en Haute-Corse

Le vent qui a continué à souffler ce lundi sur le département de la Haute-Corse a nécessité la mise en place de moyens de surveillance renforcés.

Et le moins que l'on puisse dire, c'est que les pompiers ont été largement sollicités tout au long de la journée.

Les deux incendies majeurs ont été enregistrés à 11h57 dans le secteur de Ghisonaccia-Gare, nécessitant l'intervention de 4 CCFM et de l'hélicoptère Bombardier d'eau. Bilan: 2 hectares de maquis ravagés par les flammes.





Le second s'est déclenché à 14h24 en montagne, direction du refuge de l'Erco sur la commune de Lozzi. Là aussi l'hélicoptère HB et d'importants moyens sont sur place. Pour l'heure le bilan est de 1 hectare et l'incendie est toujours en cours.

A 12h25, les pompiers ont été appelés pour un départ de feu à l'Arinella, tout près d'un dépôt de gaz. Là, les pompiers sont intervenus avec les moyens internes du dépôt de gaz et ce sont 200 m2 de roseaux et ronces qui ont été brûlés.

A noter aussi malgré l'interdiction d'écobuage toujours en vigueur, une intervention des pompiers de Lucciana à Loreto-di-Casinca pour des inconscients qui brûlaient des... meubles!!!





Et enfin un autre départ de feu en bordure de route, à Tralonca, éteint par des particuliers.