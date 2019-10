Deuil périnatal : LéA V.I.E, l'association qui brise le silence autour de ce tabou

Le deuil périnatal reste un tabou et en parler peut aider la personne à avancer. Souvent, en effet, les parents endeuillés témoignent de ce que leur souffrance n’est pas assez reconnue, comme pour Rachel qui a perdu il y a deux ans son petit Pierre-Joseph et qui nous raconte son histoire.











« Je suis mamange d'un petit Pierre-Joseph grand prema né le 27.11.17 et qui a rejoint les étoiles le 28.11.17 j'ai appris la nouvelle comme on prend un K.O.



J'ai été sonnée, je ne comprenais pas je ne pouvais pas accepter car ce n'est pas logique de perdre son enfant… puis une immense tristesse qui est arrivée.



Les personnes à qui je me confiais étaient maladroites, j'entendais des "c'est pas grave, tu en auras d'autres" ou des "tu es jeune c’est pas fini" ou encore "il valait mieux maintenant que dans quelques années, tu le connaissais à peine »…



Je me suis sentie seule et incomprise après cette perte et cette association m'a permis de parler ouvertement sans avoir honte ou avoir la sensation de gêner les personnes qui en font partie car ce deuil reste tabou. Même dans les familles il est très dur de confier notre chagrin à nos proches cette association nous permet de trouver un réel soutient une réelle écoute. »