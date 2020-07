Destination de rêve : La Réserve de Scandola

Fabien poursuit en se consacrant cette fois à la vie marine de la réserve:

" La vie marine se compose de 243 espèces de poissons recensées et de 450 espèces d'algues dont la lythophyllum qui est une algue calcaire dont les scientifiques ont estimé l'âge à près de 1000 ans !

En plus de sa faune et de sa flore exceptionnelles, la réserve de Scandola est extrêmement riche en matière de géologie. Vous pouvez notamment admirer sa structure rocheuse en caldeira avec ses couches rouges de ryolite et de basalte gris...."

Les yeux écarquillés les hôtes d'un jour ne perdent rien de cette beauté exceptionnelle et de ces richesses marines et terrestres qui font de Scandola une des merveilles de la Corse.

Pendant les discussions qui se poursuivent, l'actualité nous rappelle que nous ne sommes pas là pour faire du tourisme mais bien d'observer si il y a bien une surfréquentation susceptible de mettre en péril dans ce joyaux qu'est Scandola, au point de lui faire prendre le risque de perdre son Diplôme Européen des Espaces Protégés délivrés par le Conseil de l'Europe.

Au risque d'en chagriner quelques uns, la réponse est non!

Il y a bien en effet quelques bateliers responsables et respectueux de l'environnement qui naviguent dans la réserve tout comme quelques plaisanciers mais pas vraiment de quoi crier au scandale.

On est en tout cas très très loin du chiffre de 790 000 visiteurs avancé.

Fabien Rocca Serra précise tout d'abord que le label du Conseil de l'Europe est un diplôme honorifique et qu'en aucun cas la Réserve naturelle se Scandola reste elle inscrite sur la liste du Patrimoine mondial de l'UNESCO et fait toujours partie des aires marines protégées de France.



Confiance en l'avenir pour un tourisme durable, maîtrisé par les acteurs locaux

ne perd sa classification, avant de poursuivre sur les accusations de surfréquentation:

"C'est un vrai problème. Le rapport européen se base sur un chiffre de 790 000 visiteurs. Je peux vous affirmer que c'est un chiffre complètement fantaisiste puisque la fréquentation nautique, maritime de tout le site UNESCO, y compris les calanques de Piana et de Girolata est de 360 000 personnes.

On estimerait donc la fréquentation réelle de s

Scandola aux alentours de 200 000 personnes. C'est un rapport de 1 à 4. Si le chiffre est faux , les solutions qui seront imaginées ne seront pas bonnes puisque on n'est pas sur un constat réel de la fréquentation

À quel moment sommes-nous passés de la fréquentation à la surfréquentation?, qui a utilisé ce terme et pourquoi puisque les chiffres ne sont pas là pour le démontrer? Malgré cette menace, je vois l'avenir serein parce que en Corse on doit avoir confiance en nous-même. Les entrepreneurs du tourisme en Corse sont des professionnels de la mer, des sites qu'ils visitent, les pêcheurs sont acteurs, les associations de la protection de la nature, les élus sont des acteurs. On a su jusqu'à présent préserver notre île. Pourquoi aujourd'hui on abandonnerait cette notion de préservation au profit d'un tourisme de masse dont personne ne veut. Réellement j'ai confiance en l'avenir pour un tourisme durable, maîtrisé par les acteurs locaux".



Sensibles aux propos tenus et consciente de l'enjeu que suscite la réserve, les jeunes filles ont été très attentives aux propos de leur guide du jour qui pour poursuivre cette visite dans la joie et la bonne humeur propose une baignade à la plage de l'Aghja qui mériterait aussi que l'on s'y attarde avant d'offrir à chacune une boisson rafraîchissante.



Aux dernières nouvelles, sur la base d'autres renseignements, le Conseil de l'Europe pourrait revoir sa position.

La réserve de Scandola est une destination que l'on doit préserver mais qui mérite aussi d'être visitée.

Elle est une de fiertés de notre île.