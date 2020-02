Destination Québec pour les jeunes demandeurs d’emploi, en insertion sociale, et créateurs d’entreprise corses

Stages en entreprise ou missions de service civique 3 à 12 mois

Séjour de remobilisation professionnelle sur mesure 5 à 8 jours sur une thématique à travailler

Mission de sensibilisation à l’esprit d’entreprendre 5 à 8 jours avec la Coopérative d’Initiative Jeunes

Bastia : le 10 février à partir de 10h à 12h pour les jeunes entrepreneurs ou souhaitant le devenir, de 13h30 à 15h30 pour les demandeurs d’emplois dans les locaux de la Coopérative d’Initiative Jeunes, Couvent des campanelle, Route de Ville.

Corte : le 11 février de 10h30 à 12h30 à l’IUT

Ajaccio : le 12 février à partir de 14h30 au CSJC, pour tous les jeunes, avec un focus sur les métiers verts et le développement durable.

Dans la perspective de la formalisation de la stratégie internationale et de sa feuille de route, la Collectivité de Corse a établi que la mobilité internationale des jeunes devait être un axe important de travail.En effet, la CdC a posé le constat que le développement d’un territoire ne peut se faire en effet sans le rayonnement à l’international de ses acteurs, et cela se prépare dès la jeunesse. « Le vivier de l’internationalisation de notre territoire et de ses entreprises est la jeunesse qui, si elle est accompagnée, se projettera d’autant plus facilement à l’international. La mobilité internationale de tous les jeunes est ainsi sans conteste un outil d’attractivité, de développement territorial durable, un investissement pour l’avenir », souligne la Direction des Affaires Européennes et Méditerranéennes, des relations internationales et des programmes contractualisés.Ainsi, dans le cadre de la construction d’une convention avec l’office franco-québécois pour la jeunesse (OFQJ), ce dernier et la CdC proposent 3 jours d’information pour tous les jeunes corses , étudiants ou en recherche d’emploi et d‘insertion sociale , ou porteurs de projets de création d’entreprise. En effet, l’OFQJ propose de co-financer desTrois jours de réunions d’échange et d’information sont prévues :