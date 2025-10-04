Desserte aérienne : L’Assemblée de Corse valide largement l’achat de flux touristiques à l’année

Un tourisme 4 saisons

Le marché libre, pour sa part, s’est beaucoup développé par l’arrivée de nombreuses compagnies qui ont, indique le président Simeoni, « une logique économique qui n’est pas la nôtre. La concurrence n’est pas à armes égales. Les volumes globaux de passagers rendent beaucoup plus difficiles l’atteinte des effets de seuil. Le fait que nous soyons un marché étroit conduit souvent un low-cost à s’imposer sur une destination par rapport aux autres, et dès qu’il est seul, les prix deviennent moins intéressants. Cela renforce les effets d’hyper-saisonnalité de l’activité touristique avec des phénomènes négatifs de sur-fréquentation et de dépendance à une saison courte ». Face au poids du tourisme dans l’économie insulaire et ses 35 000 emplois induits, il martèle l’importance de faire évoluer cette activité « dans un sens qui soit cohérent avec notre volonté de construire une économie diversifiée, articulée à une logique de développement durable ». L’un des enjeux majeurs, toujours brandi et jamais atteint, est de réussir à désaisonnaliser le flux et de l’étaler sur l’année afin de réduire la dépendance du secteur aux aléas de la saison estivale. Un tourisme quatre saisons, dont Gilles Simeoni vante les effets positifs grâce notamment à « une offre de formation renforcée par l’ouverture prochaine de l’Ecole du tourisme pour rendre attractif les métiers du tourisme, y compris aux jeunes Corses. Ce tourisme à l’année permettra de toucher une clientèle à haute valeur ajoutée qui est intéressée par le tourisme culturel, patrimonial, gastronomique, il a vocation à profiter à tous les territoires de l’île. Les contraintes structurelles actuelles, qui pèsent sur nous, ne permettent pas de faire ce flux annuel ».



Un dispositif innovant

L’obstacle vient des règles juridiques dans le domaine aérien en matière d’aides d’Etat. Les dispositifs traditionnels existants ne permettant pas de répondre à cet enjeu, l’Exécutif, avec l’aide de la CCI et des acteurs du secteur, a créé un dispositif que Gilles Simeoni qualifie de « sans équivalent en Europe ». L’idée est donc d’acheter des flux de touristes l’hiver à travers des contrats de concession qui sont de véritables marchés publics. « Nous identifions un besoin, nous fixons des objectifs et un cahier des charges, et les opérateurs font des propositions. Nous rémunérons leur activité à travers un prix qui est versé par la Collectivité de Corse. C’est simple, innovant, efficace, totalement compatible avec le droit européen ». Ce dispositif a d’ailleurs séduit les compagnies aériennes : « Lorsque nous avons lancé la procédure, nous sommes rendus compte que notre produit juridique rencontrait l’adhésion des compagnies aériennes puisque sur plusieurs destinations, nous avons eu des réponses, y compris de gros opérateurs. Des lots ont été déclarés infructueux, non par manque de réponse, mais à cause d’un cahier des charges sans doute mal construit. Nous allons mieux le construire pour l’avenir ». Parmi les lots infructueux, Londres, Munich ou Francfort, Genève et Milan. L’Etat, plutôt réticent, reste ambigu et frileux devant une innovation qui peut faire boule de neige et bouleverser certains équilibres entre les opérateurs. « Je ne peux pas garantir que ce dispositif ne sera pas contesté. Il est innovant, donc il n’y a pas de jurisprudence. Je n’ai pas de garantie de l’Etat. Il n’a pas dit non, il n’a pas dit oui. Je ne pense pas qu’il s’opposera à un mécanisme sécurisé juridiquement et vertueux économiquement et socialement », reconnaît le président Simeoni. Il ne nie pas les risques éventuels, notamment une interrogation a postériori de Bruxelles ou le recours d’une compagnie tiers. « Nous voulons avancer parce que les gains que nous escomptons et qui découleront de cette décision sont infiniment supérieurs aux risques encourus ».



Un investissement rentable

Les gains, l’Exécutif en attend d’ambitieux : 250 000 personnes en avant et après saison pour un coût en année pleine de 2,5 millions € et un retour direct attendu de 100 millions € dans l’économie corse, 12 millions € de TVA et 2 à 3 millions de recettes pour la CdC. « Il n’y a pas d’investissement plus rentable pour une collectivité et l’économie qu’elle défend » affirme Gilles Simeoni. « J’ai toujours dit, notamment en matière de DSP, que je ne prendrais pas le risque de faire des choses qui couteraient cher à la CdC et aux Corses ». Et d’expliciter : « Les touristes pourront venir en janvier ou février pour 75 €, 46 € ou 38 € selon les destinations, ce qu’ils ne peuvent pas faire aujourd’hui. Nous générons un flux qui n’existe pas l’hiver et nous l’achetons par une mise en concurrence ». Le président de l’Exécutif dit mal comprendre mal les critiques. « Je ne souhaite pas une économie organisée à titre exclusif autour du tourisme. Je souhaite une économie diversifiée qui crée de la richesse et un système global qui répartit cette richesse, mais il faut partir de l’existant et l’améliorer. Ce flux ne va pas perturber la vie économique, sociale, sociétale des Corses, des villages et des villes du littoral pendant l’hiver, au contraire il va la renforcer. Cela fait 30 ans que l’on dit qu’il faut désaisonnaliser l’activité touristique, maintenant que l’on a trouvé un dispositif qui permet de le faire à moindre coût et avec un retour sur investissement sans équivalent, il y a encore des critiques ! ». Quant à la question de savoir si les hôteliers vont jouer le jeu et ouvrir à l’année, il répond : « On a le droit d’être optimiste, même quand on est Corse, et penser qu’on peut marcher tous ensemble. Ce pari, si ça ne marche pas, on n’a rien perdu, mais si on gagne, on a tout gagné ! ».