Des tracts contre le tourisme de masse sur le port d'Ajaccio

L’ organisation politique fraîchement créee le 13 avril a en premier lieu dénoncé les Fichiers des auteurs d'infractions terroristes (Fijait) en évoquant la répression policière, judiciaire et financière à l'égard des nationalistes et anciens prisonniers corses. Le collectif à également pour vocation d'agir pour le rapprochement des prisonniers dits ''politiques''. Plusieurs syndicats STC, CGC et A Ghjuventu Paolina adhèrent au collectif. Les partis politiques A Manca, Core in Fronte ainsi que les associations I Patriotti et l’Aiutu Patrioticu sont également membres de la coordination.

Cette première opération en annonce d’autres. La prochaine ne saurait tarder et aura lieu dans la région de Sagone.