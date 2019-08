Des tortues marines "Caretta Caretta" naissent sur une plage de la Plaine orientale :"Prévenez-nous"

La

"La découverte a été faite sur une plage de la Plaine Orientale par deux personnes qui ont eu le bon réflexe d'essayer de comprendre mais surtout de prévenir" explique Cathy Cesarini.De la sorte, pour la première fois en Corse, nous avons pu témoigner mais aussi et surtout observer, ce qui n'était jamais arrivé, de la naissance de ces 23 petites tortues "Certes en 2000 des fragments d'œufs de ces tortues avaient été retrouvés mais il n'y nulle part trace d'une observation comme celle opérée en Plaine OrientalePour Cathy Cesarini c'est une bonne chose. "Notre espoir est que d'autres pontes aient eu lieu et qu'elles aient abouti".En attendant la responsable du réseau d'alerte, se réjouit du spectacle "époustouflant" auquel il lui a été donné d'assister en regardant les petites tortues gagner la mer et en découvrant ce nid."A l’intérieur il y 56 œufs entiers qui devraient à leur tour éclore et les tortues rejoindre la mer, à leur tour, dans les prochains jours."Pour elle il s'agit d'un "très bon présage pour l’avenir".Mais ce n'est pas pour autant qu'elle interviendra sur le sort des petites tortues."Nous laissons faire le cours de la nature. Nous ne protégeons pas. A ce stade nous observons, nous faisons des photos.Dans ce cas précis, après que nous ayons été prévenus, nous avons découvert les 23 individus ainsi que les quelques 64 coquilles de ceux qui avaient déjà éclos, sans que l'on soit intervenu, mais qui ont attiré la curiosité des personnes qui ont pris le soin de nous alerter".C'est de la sorte que Cathy Cesarini a, encore, pu comptabiliser 56 œufs dans le nid. Et avec eux l'espoir de voir les petites tortues imiter celles qui sont déjà dans l'eau.Mais il y aura fatalement des pertes. Il y a les prédateurs naturels. Et les autres. En mer et sur terre. Contre lesquels l'on ne peut rien.Sans compter les parasols que l'on plante dans le sable et qui font, eux aussi, des dégâts…"Mais il y a aussi des gens qui pensent qu'en déclarant ce type de découverte l'on s'expose à une fermeture de la plage. C'est complètement faux" précise Cathy Cesarini."Ce que nous souhaitons, en revanche, c'est que l'on ait le réflexe, comme ces deux personnes viennent de le faire, de nous prévenir quand elles constatent le même type de découverte. "--