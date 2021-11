Des rosiers pour les abeilles : le Rotary Calvi-Balagne à la rescousse des apiculteurs corses

La biodiversité est en en danger, l'affaiblissement des colonies d'abeilles ne cessant de s'accentuer. Pour ces raisons le Rotary Club, qui regroupe plus d’un million de membres à travers le monde, a décidé de lutter contre la disparition des ces insectes pollinisateurs par un moyen simple : la vente de rosiers mellifères, qui financeront l’acquisition de ruches.



Lancée par le Rotary Club de France, l'opération "Des rosiers pour une ruche" se décline au niveau local en Balagne où ce 20 novembre à Calvi vous pourrez acheter les rosiers aux supermarchés Super U i et Casino de Calvi. "L'argent récolté ce jour, explique le président Rotary International Calvi – Balagne, Jean-Pierre Blaevoet, permettra d'offrir aux apiculteurs de la Balagne des ruches puisque actuellement c'est une profession en difficulté par le manque d abeilles."





D'autres actions prévues pour ce mois de novembre

Le 25 novembre dans toute la France, à l’appel des Rotariens, environ 450 salles de ciné projetteront l'avant-première du nouveau film événement, "Simone, le Voyage du Siècle", réalisé par Olivier Dahan. Ce film raconte le destin de Simone Veil, son enfance, ses combats politiques, ses tragédies et rend surtout hommage à cette femme au parcours hors du commun qui a bousculé son époque en défendant un message humaniste toujours d’une brûlante actualité.

Rendez-vous le jeudi 25 novembre à L'Ile-Rousse au cinéma Le Fogata. Les places seront en ventes directement sur place ou auprès des rotariens.



Opération clémentines

Enfin une opération vente de clémentines est organisée le 4 décembre. Points de ventes prévus au Super U Calvi, au Casino Calvi, au Leclerc L'Ile-rousse. Les bénéfices serviront a participer aux activités pédagogiques des collèges de Calvi et de Lisula.