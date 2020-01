Des rafales à près de 180 km/h : la Corse en vigilance jaune

Ne pas se promener le long du rivage ou le bord des falaises,

Ne pas se promener sur les crêtes,

Éviter les sorties en mer,

Limiter autant que possible ses déplacements,

Sur la route, faire preuve de prudence,

Être vigilant face aux chutes d’objets (pots de fleurs, panneaux, pancartes...)

Ranger ou fixer les objets sensibles aux effets du vent,

Ne pas toucher les fils électriques tombés au sol,

Ne pas intervenir sur les toitures,

Respecter strictement l’interdiction d’emploi du feu,

Ne pas jeter de mégots par la vitre de la voiture

Météo France a diffusé une vigilance météorologique de niveau jaune situation météorologique à surveiller pour le paramètre « Vent fort » du mardi 28 janvier à 18h00 jusqu’au mercredi 29 janvier 2020 à 8 heures.Déjà très fort de la Balagne au Cap Corse en cette fin de matinée, le vent de sud-ouest à ouest s'est renforcé cet après-midi et devient localement violent à tempétueux en soirée de mardi en prenant une composante ouest.La surveillance est de mise sur le département entre mardi soir et mercredi en début de matinée particulièrement sur la Balagne, le secteur du Cap, la région de Bastia, le relief central et le sud-est de l'île.Des rafales de l'ordre de 100 à 120 km/h sont attendues pour la Balagne, 160-180 km/h dans le Cap Corse et son relief avec des déferlements entre 120-160 km/h (Cap Sagro). On attend 90-110 km/h dans le secteur de Bastia y compris sur le port et de la Castagniccia.Le relief central de l'île devrait connaître des rafales de l’ordre de 100 à 120 km/h, localement et temporairement 130-140 km/h, notamment par déferlements sur les pentes orientales des massifs du Fium’Orbo.Le vent devrait baisser dans la journée de mercredi mais demeurera encore fort à très fort.La Préfecture recommande la plus grande prudence dans les déplacements.Lapopulationestinvitéeàrespecterlesconsignesdesécuritépourévitertoutesituationdangereuse :