Des milliers de spectateurs pour le feu d’artifice du 14-Juillet à Corte

Plus tot dans la journée, en raison des fortes chaleurs, le dépôt de gerbe au Monument aux Morts a été organisé en fin d’après-midi, en présence du maire Xavier Poli, de son conseil municipal, du sous-préfet Thomas Kupisz, et de nombreux habitants. La cérémonie s’est poursuivie avec le défilé des forces de sécurité locales, notamment les sapeurs-pompiers, la Sécurité civile de Corte et les gendarmes, à pied et en véhicules.