Des mesures de sécurité renforcées pour l'arrivée des supporteurs marseillais

Pour cette 38e et dernière journée de Ligue 1, "600 à 700 supporteurs marseillais ont manifesté leur intention de venir assister à ce match", a indiqué ce vendredi à l'occasion d'un point presse le coordonnateur de sécurité de Corse, Michel Tournaire, précisant que parmi ce public a été identifié "un certain nombre de supporteurs membres d'associations ultra".

Même si cette rencontre n'a pas d'enjeu sportif, l'Olympique de Marseille étant assuré de la troisième place et l'ACA (19e) de jouer en L2 la saison prochaine, "la concomitance de deux événements, la traditionnelle fête des pêcheurs et ce match OM-ACA", ainsi que la durée de la présence des supporteurs marseillais en ville, sont les "enjeux à prendre en compte en terme de sécurité publique", a indiqué M. Tournaire.



"Un arrêté préfectoral a été pris sur les fumigènes et les engins pyrotechniques et tout engin qui peut devenir une arme par destination" et celui-ci permet "des contrôles qui seront importants aux arrivées à Ajaccio des différents bateaux en provenance de Marseille et Toulon et des différents avions", a-t-il précisé.





De nombreux contrôles

Des "patrouilles mobiles" seront également présentes en centre-ville, a-t-il ajouté, annonçant "une présence maximum des forces de sécurité avec l'ensemble des forces mobiles de Corse mobilisées".



Un arrêté municipal prévoit également, entre autres, l'interdiction, de samedi 7 heures à dimanche 7 heures, "à toute personne se prévalant ostensiblement de la qualité de supporter de l'Olympique de Marseille ou se comportant comme tel, d'accéder au centre-ville d'Ajaccio dans le périmètre couvrant la fête des pêcheurs et ses abords en centre-ville".



Enfin, un autre arrêté municipal prévoit "l'interdiction de la consommation de boissons alcoolisées sur les voies, places et espaces publiques dans le centre-ville, de samedi à 23 heures, jusqu'à dimanche à 8 heures. Cette interdiction ne s'applique pas à la fête des pêcheurs.