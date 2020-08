Des champions olympiques reçus à la mairie de Porto-Vecchio

Réception de très haut vol, mercredi en fin de matinée, à la mairie de Porto-Vecchio où le maire Jean-Christophe Angelini, ainsi que le premier adjoint Michel Giraschi et l'élue en charge des sports Véronique Filippi, accueillaient les champions Olympique et du Monde de natation Florent Manaudou, sa compagne Pernille Blume, ainsi que le patron de la Ligue Internationale de Natation Konstantin Grigorishin, le président du Cercle des Nageurs de Marseille Paul Leccia, un des proches, depuis de très longues années du premier magistrat de la commune, et Hubert Montcoudiol directeur commercial de la Ligue Internationale.





Pour tous les passionnés de natation, le duo Florent Manaudou et Pernille Blume cumule, dans les grands championnats planétaires, un nombre impressionnant de médailles des trois couleurs.





Une réception placée sous le signe de la convivialité, au cours de laquelle Florent Manaudou et Pernille Blume ont reçu la médaille d'or de la ville. La signature du livre d'or a été un des autres temps fort de cette réception qui s'est achevée par le verre de l'amitié. Le moment, également, pour l'équipe municipale, qui avait convié les responsables d'associations locales, d'évoquer l'avenir même de la natation dans l'extrême sud avec le projet de piscine.