Des bouteilles de vins corses dans le monde entier grâce à la solution sécurisée Chrono Viti

C'était un accord très attendu par les vignerons corses. Ce jeudi 8 juillet, au Conseil Interprofessionnel des Vins de Corse (CIVC), son directeur Eric Poli et Jacques Benezech, responsable de ChronoViti France ont signé un partenariat pour permettre d'expédier des bouteilles de vin sans risques et à des tarifs préférentiels.



Une disposition appréciable pour les producteurs puisque régulièrement certains colis arrivaient à destination endommagés. "On a régulièrement trois bouteilles cassées lorsqu'on envoie", explique Caroline Franchi, vigneronne. Pour éviter cela, des emballages spéciaux ont été conçus pour transporter une bouteille à six bouteilles ou bien un magnum. La saison estivale débutant, cela permettra aux touristes qui goutent des vins en cave, de se faire directement expédier leur commande à domicile sans avoie à s'en encombrer jusqu'à leur retour.





Ce nouveau procédé devrait aider les vignerons insulaires à conquérir les marchés internationaux bien que certains exportent, déjà, leur nectar aux Etats-Unis principalement, un peu au Canada et au Japon.

Mais voilà, les vignerons qui expédient hors Europe "se débrouillent", précise Eric Poli. Notamment avec les différentes règles des douanes propres à chaque pays.

A présent, tout cela sera directement pris en charge par le service Chrono Viti qui propose son service vers 230 pays. La rapidité du transport faisait aussi défaut lors de l'expédition d'échantillons à des importateurs. "Il faut que nous soyons très réactifs, cela participe de notre image et de notre sérieux", assure le président du CIVC.



Une opportunité pour les vignerons



Déjà mis en place dans les Côtes du Rhône, dans le Beaujolais, Chrono Viti transporte annuellement 350 000 colis pour 2 000 clients. Dans la région du Languedoc Roussillon ce partenariat a doublé le chiffre d'affaires des viticulteurs.

C'est dans cette optique, que l'Odarc et le président de l'Exécutif, voyant une opportunité pour les vignerons corses, ont souhaité leur en faire bénéficier. Et les professionnels du vin sont conquis puisque sur l'île, 20 clients ont déjà souscrit à l'abonnement sur les 135 vignerons, qui sont autant de clients potentiels.



L'Odarc planchera à la rentrée sur un nouveau partenariat avec Chronopost pour pouvoir exporter des produits frais comme du fromage ou des produits encore plus fragiles comme des pots de miel ou de l'huile d'olive issus de la Strada di i sensi - la route des sens authentiques.