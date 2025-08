Une tournée pour valoriser les rosés corses sur tout le territoire

Lancée le 1er août à Aléria, la tournée estivale des rosés corses poursuit son itinéraire à travers l’île. Portée par le Conseil interprofessionnel des vins de Corse (CIVCorse), l’initiative “Just Rosé… È Basta !” revient pour une nouvelle édition, forte du succès rencontré l’an passé. Vingt étapes sont programmées jusqu’au 22 août, entre marchés de village, stations balnéaires et centres urbains, pour aller à la rencontre des vacanciers comme des locaux.



Cette campagne itinérante vise à faire découvrir les cuvées rosées issues des terroirs corses, dans un format simple, accessible et convivial. À bord du wine truck devenu symbole de l’opération, deux sommeliers, Thomas et Stéphane, animent les dégustations. Le duo, déjà présent en 2024, propose conseils, anecdotes et moments de partage autour des vins présentés, tout en valorisant les spécificités des cépages et des domaines insulaires.



Parmi les haltes prévues cette année : Patrimonio, Saint-Florent, Santa Severa, Porto-Vecchio, Bonifacio, Ajaccio, Corte, Ghisonaccia, l’Île-Rousse ou encore Calvi. À chaque escale, le même dispositif est reconduit : présentations des vins, animations, jeux-concours et échanges avec les professionnels. Dans certaines communes, les événements prennent place sur les marchés, dans des résidences touristiques ou sur les places principales, souvent à l’ombre, en fin de journée.



Le rosé, produit phare de la saison estivale, représente aujourd’hui 70 % de la production viticole corse. Sur le plan mondial, il constitue près de 10 % de la consommation de vins tranquilles. Pour le CIVCorse, ce positionnement fort mérite d’être consolidé par des actions de terrain, d’autant que le rosé reste un vin souvent jugé à tort comme secondaire. “Just Rosé” entend précisément lui redonner ses lettres de noblesse, à travers une expérience directe entre producteurs, prescripteurs et consommateurs.



Outre les rencontres physiques, la campagne est aussi relayée via une communication numérique à large spectre. Reportages, interviews, vidéos, extraits de dégustations et chroniques circulent sur les réseaux sociaux, prolongeant la portée de l’opération au-delà de chaque lieu-étape. Des capsules intitulées “Si je te dis rosé, tu en penses quoi ?” permettent à vacanciers, professionnels du vin et curieux de partager leur perception du rosé corse.



Le CIVCorse mise ainsi sur une stratégie à 360°, articulant présence sur le terrain et visibilité en ligne. Une manière de renforcer la notoriété du rosé corse auprès d’un large public, tout en mettant en valeur la filière et ceux qui la composent. Derrière chaque verre servi, l’objectif est aussi de faire connaître les femmes et les hommes qui, dans les vignes, façonnent ce vin devenu une signature insulaire.



La tournée “Just Rosé” se poursuivra jusqu’au 22 août, avec un programme dense qui traverse l’ensemble du territoire. Un rendez-vous estival désormais bien installé dans le paysage, qui allie terroir, transmission et convivialité.