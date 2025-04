Des boissons 100 % corses pour les passagers d’Air Corsica

Terminé les jus et softs des grandes marques nationales et internationales sur les vols Air Corsica. À partir du 1er mai, les passagers se verront proposer à la place du jus de clémentine 100 % corse, ainsi que la boisson pétillante insulaire à base de clémentine « La Corsica ». Deux produits fabriqués à Linguizzetta par l’Atelier Corse Fruits et Légumes. Un partenariat économique né de la volonté de mettre en valeur la production locale : « À partir du 1er mai, nous remplacerons les softs actuels par ces produits d’exception. Il est important pour nous de mettre en avant des produits corses et 100 % naturels. C’est un choix politique au sens noble du terme », explique Pierre Muracciole, le président du directoire de la compagnie aérienne insulaire. Des boissons corses dans les avions de la compagnie régionale : « C’est le sens de l’histoire », se félicite Jean-Do Valentini, le directeur général de l’Atelier Corse Fruits et Légumes, avant de poursuivre : « On parle de valorisation, de circuits courts, on peut produire en Corse et consommer local. On n’a pas besoin d’aller chercher ailleurs. »



Débouché économique et marketing

Si la mise en valeur des produits insulaires est indéniable, ce partenariat permet aussi à l’Atelier Corse Fruits et Légumes, fondé en 2021 sous l’impulsion notamment de producteurs d’agrumes pour valoriser les résidus de production en jus, de sécuriser un débouché commercial. « Il s’agit de construire le résultat économique de l’entreprise avec une volonté de pérennisation », avance son directeur général. Le placement de ses produits en exclusivité dans les vols opérés par Air Corsica, c’est aussi l’assurance d’être visible par les deux millions de passagers, insulaires et touristes, transportés chaque année par la compagnie régionale. Une visibilité non négligeable dans un secteur trusté par les multinationales.



S’adapter aux contraintes du secteur aérien

Pour autant, placer ses produits dans un avion n’est pas chose aisée et demande une certaine adaptation de la part des industriels. « À bord, les contraintes sont redoutables. Il faut respecter des normes sur les produits agréés, des contraintes de conditionnement pour être stocké de manière intelligente, que cela soit facilement utilisable, mais aussi que cela produise le moins de déchets possible », détaille Pierre Muracciole, le président du directoire d’Air Corsica. Chose qui a été faite et entendue par l’Atelier Corse Fruits et Légumes. Le jus de clémentine a été conditionné spécialement dans le format 1 L, permettant un rangement plus ergonomique dans les trolleys des personnels navigants de la compagnie aérienne. « Un travail nécessaire, sans quoi on n’aurait pas eu cette convention », conclut Jean-Do Valentini, le directeur général de l’Atelier Corse des Fruits et Légumes.