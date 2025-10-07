Des acteurs du végétal réunis à Portivechju pour relancer la filière « Corsica Grana »

Julien Castelli le Mardi 7 Octobre 2025 à 18:36

Né en 2016 sous l’impulsion du Conservatoire botanique national de la Corse (CNBC), le label « Corsica Grana » vise à préserver le patrimoine végétal insulaire, en faisant certifier les plantes et semences produites en Corse, dans une volonté de valorisation, de réappropriation et d’utilisation de la flore insulaire. Mais près de dix ans plus tard, cette démarche a subi un coup d’arrêt, que le CNBC tente de relancer en ayant convié divers acteurs du végétal, lundi 6 octobre à Portivechju.