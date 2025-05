Porto-Vecchio : dans un cadre bucolique, le premier Mercateddu de l’Alma Salvatica a pris date une fois par mois

Qualité et authenticité sont les maître-mots de c e Mercateddu , qui répond à un cahier des charges strict : « Avoir un vif intérêt pour la sauvegarde de l’environnement et de la biodiversité ; être passionné par son métier et transmettre sa passion au public ; produire soi-même les produits ou créations présentés ; proposer des produits de qualité, originaux, et valorisant la culture locale ; porter une attention particulière au choix des matières premières, aux contenants… ; s’intégrer dans une démarche éthique, sociale et environnementale », énumère le communiqué de presse.Un cahier des charges que Stevana Careddu, la directrice de l’Alma Salvatica, dit parfois ne plus retrouver dans les marchés et foires insulaires : « J’aime m’y rendre, mais souvent, je suis déçue car je ne tombe pas vraiment sur de la production locale. Entre fabriquer un produit, ou bien l’acheter et le revendre sur les marchés, ce n’est pas la même chose. Si, par exemple, on fabrique des bougies et que d’autres à côté vont vendre du made in China, c’est de la concurrence déloyale. » Un avis que partage Ségolène De Foucher, tapissière décoratrice de fauteuils, venue présenter son travail ce dimanche, sous les oliviers du jardin botanique porto-vecchiais : « Je ne voulais pas aller dans n’importe quel marché purement commercial, je voulais un marché qui a du sens », confirme l’artisan, qui est installée entre Corte et Aleria. Par exemple, pour rembourrer les fauteuils, elle n’utilise pas de mousse, mais « du crin de fibre de coco ». Et pour fixer les tissus, elle opte pour des clous de tapissier au lieu d’agrafes. Du fait-main qui a un coût, forcément, mais « le fauteuil durera mieux dans le temps », assure-t-elle.