À Porto-Vecchio, l’Alma Salvatica ouvre ses portes aux producteurs et artisans locaux

Prévu pour ouvrir ses portes en 2025, L’Alma Salvatica à Porto-Vecchio se veut bien plus qu’un simple jardin botanique. Ce conservatoire vivant de la flore endémique et sauvage de Corse a pour vocation de devenir un lieu de rencontre entre nature, artisanat et savoir-faire insulaire.

En pleine phase de développement, le site a choisi d’ouvrir ponctuellement ses portes avant son inauguration officielle. À travers plusieurs événements, il souhaite mettre en lumière les acteurs du territoire et sensibiliser le public à l’importance d’une économie locale et responsable. Pour cela, l’association lance un appel aux producteurs et artisans insulaires. Elle recherche des exposants engagés, soucieux de la préservation de l’environnement et du patrimoine local, afin de participer aux premiers rendez-vous qui viendront rythmer la vie du jardin.



Un marché paysan et artisanal pour célébrer le local

L’un des premiers événements qui marquera cette ouverture progressive est le "Mercateddu Paesanu è Artisgianu", un marché paysan et artisanal qui se veut un véritable espace d’échange. L’objectif est de mettre à l’honneur les producteurs et artisans corses, leur offrir une vitrine et permettre aux visiteurs de découvrir, comprendre et soutenir leurs savoir-faire. "Mettre à l’honneur la production locale et la transformation paysanne en organisant des marchés. Proposer au public d’aller à la rencontre des producteurs et les sensibiliser à la saisonnalité et à la qualité des produits." indique la direction.



Dans cette optique, les producteurs intéressés devront répondre à plusieurs critères : privilégier des matières premières locales et durables, proposer des produits de qualité, transmettre leur passion et leur engagement pour le territoire, et s’inscrire dans une démarche éthique, sociale et environnementale. "Nous avons pour objectif d’accueillir un large panel d’artisanes et d’artisans dans le but d’attiser la curiosité du public."



Un espace dédié à l’art et à la culture corses

Au-delà du marché, L’Alma Salvatica souhaite aussi devenir un tremplin pour la création insulaire. Artistes, sculpteurs, céramistes et créateurs pourront exposer leur travail lors de marchés dédiés ou de vernissages organisés en présence des créateurs. "Mettre à l’honneur les artistes insulaires afin qu’elles et ils puissent exposer leurs créations. Ces rencontres verront le jour soit sur la base d’un marché, soit sur la base d’un vernissage en présence de 2 ou 3 artistes." détaille l'association.

Les intéressés sont invités à prendre contact avec l’association pour participer aux premiers événements et contribuer à faire de ce lieu un espace vivant, où la nature et la culture se rencontrent.



contact@lalmasalvatica.orgwww.lalmasalvatica.org