Dernière ligne droite pour les cadets de sécurité civile de Haute-Corse

Les derniers rassemblements ont conduit, sous la responsabilité pédagogique du Lieutenant Jean-François Orsatelli, la petite troupe à s’essayer aux extincteurs sur le plateau technique de l’EDSP Corte puis à s’exercer aux plans particuliers de mise en sécurité (PPMS) avec leurs formateurs et professeurs référents M. Frédéric Demuynck pour le collège Pasquale Paoli de Corte et MM. Jean-Michel Masson et Josepha Olivese, conseillers principaux d’éducation du collège de Montesoro. Les formateurs du SIS 2B étaient également de la partie sur l’apprentissage du secourisme mais aussi du savoir-faire opérationnel des équipes spécialisées : groupe de recherche et d’intervention en milieu périlleux (GRIMP) et du groupe montagne des sapeurs-pompiers (GMSP).



Ces derniers, présents au centre de secours de Corte mercredi dernier ont, en effet, organisé avec succès des ateliers dédiés aux moyens aériens, avec la mise en œuvre, outre d’une échelle pivotante semi-automatique, d’une tyrolienne, d’un brancard Piguillem, etc., qui ont ravi les 24 jeunes cadets du Cismonte. Ceux-ci ont pu découvrir avec grand intérêt, les spécificités techniques des secours dans des environnements où il est difficile d’opérer. En marge de cette démonstration, le sergent Anaïs de l’UIISC 5 Corte, devait s’employer à parfaire la marche au pas cadencé des collégiens avant leur prestation bastiaise.



C’est également au quartier Chabrières, siège des Vulcains, que la 6ème promotion a été dernièrement accueillie par le Commandant Alain Biasci, représentant le chef d’unité, afin d’y découvrir l’étendue des missions des formations militaires de la sécurité civile (FORMISC) et l’engagement citoyen à travers le bénévolat dans les réserves communales de sécurité civile de Haute-Corse. Le SIS 2B était représenté sur place par le Colonel Clément Préault, directeur adjoint de l’établissement. C’est ce dernier qui avec le Cdt Alain Biasci, devait remettre les insignes distinctifs du SIS 2B et de l’UISC5 aux cadets. Dans l’après-midi, la 1ère compagnie des Vulcains présentait aux collégiens un panel représentatif de sa diversité opérationnelle.