Dermatose nodulaire : l’île pourrait vacciner ses bovins dès septembre

a Corse pourrait lancer dès le mois de septembre une campagne de vaccination préventive contre la dermatose nodulaire contagieuse (DNC). Si aucun cas n’a été recensé sur l’île, les autorités veulent anticiper l’arrivée de cette maladie virale, transmise par des insectes piqueurs, qui touche déjà le continent.



Le 13 août, le Conseil régional d’orientation de la politique sanitaire animale et végétale (CROPSAV), section animale de Corse, a validé à l’unanimité la demande de vaccination du cheptel bovin. Cette proposition a été transmise au Conseil national (CNOPSAV), présidé par la ministre de l’Agriculture. Sa réponse déterminera le lancement de la campagne dès le mois prochain. « La vaccination sera intégralement prise en charge par l’État. Elle sera réalisée par les vétérinaires et coordonnée par le Groupement de défense sanitaire », indique le communiqué officiel. L’objectif affiché est ambitieux : atteindre 100 % de bovins vaccinés en quatre mois, afin de garantir une protection optimale et préserver l’avenir de l’élevage en Corse.



La mobilisation a commencé bien avant cette annonce. Depuis le 5 août, un arrêté préfectoral interdit l’entrée de tout bovin sur l’île. En parallèle, les importations d’animaux en provenance de Sardaigne sont suspendues pour tout le mois d’août, en accord avec les compagnies maritimes. Pour les autres espèces, un seul port d’embarquement (Marseille) et deux ports d’arrivée (Ajaccio et Bastia) sont autorisés, avec une seule rotation hebdomadaire. Chaque transit est soumis à un protocole sanitaire strict, auquel les éleveurs doivent adhérer avant embarquement. Les contrôles, assurés conjointement par la DDETSPP, les douanes et la gendarmerie, sont systématiques dans les ports, qu’ils soient documentaires ou physiques.



Une maladie qui progresse sur le continent

La dermatose nodulaire contagieuse est apparue en Savoie en juillet, entraînant une vaste campagne de vaccination ciblant 310 000 bovins dans les deux départements touchés. Selon le ministère de l’Agriculture, plus de 70 % des animaux concernés ont déjà reçu leur dose en un mois.



Transmise principalement par les piqûres d’insectes, cette maladie provoque des nodules cutanés, de la fièvre et une baisse de production laitière. Si elle est rarement mortelle, ses conséquences économiques peuvent être lourdes pour les éleveurs, en raison des restrictions sanitaires et des pertes de production. En Corse, où l’élevage bovin représente une part importante de l’économie agricole, la prévention est donc considérée comme prioritaire. « La profession agricole s’impliquera activement pour atteindre l’objectif de 100 % d’animaux vaccinés », souligne le communiqué, rappelant que cette action collective vise à « protéger le troupeau insulaire et garantir la pérennité de l’activité ».



Des précisions sur l’organisation de la campagne, le calendrier et les modalités de vaccination seront communiquées dans les prochaines semaines, dans l’attente de la décision nationale.

