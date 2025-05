Depuis ce samedi, l’Allemagne est en vol direct jusqu’à l’aéroport de Figari

Francfort, la ville la plus riche d'Allemagne



Car le potentiel est là, indéniablement. Les Allemands fréquentent depuis des années la destination touristique corse. L’aire urbaine de Francfort est la dixième plus importante en Europe, avec plus de 5,5 millions d’habitants. Et Francfort est la ville la plus riche d’Allemagne, avec un PIB par habitant de 85 000 euros, soit des voyageurs au pouvoir d’achat potentiellement élevé, ce qui ne déplaît pas, a priori, aux professionnels du tourisme en Corse... « On est pour un développement qui va sur de l’étalement de saison, ajoute Romain Leccia. Le but n’est pas d’amplifier le pic de juillet-août, mais de le lisser sur les ailes de saison. » Pour atteindre cet objectif, l’aéroport de Figari accueille, en plus de Francfort, quatre nouvelles lignes cette année : Rodez (Volotea), Biarritz (Air France), Milan (Easy Jet) et Olbia (Air Corsica).



Et si, d’emblée, Francfort n’apparaît pas comme une destination touristique de premier plan aux yeux des Corses, elle ne manque pas d’attrait : c’est une ville portée sur le commerce, doublée d’une place financière importante. Avec une activité culturelle intense, d’une rive à l’autre du Main. Et pour les plus sportifs, Francfort accueille un marathon en octobre. Mais c’est une évidence, ce n’est pas pour faire venir les Corses à Francfort que la ligne a été ouverte. Et pour qu’elle soit pérennisée à Figari, il faudra remplir un peu plus l’Embraer E195LR dans les mois à venir.