Depuis Ajaccio, le préfet de Corse et le recteur d'Académie rendent hommage à Samuel Paty et Dominique Bernard

Moment de recueillement ce mardi matin au collège Laetitia à Ajaccio. Comme dans tous les établissements scolaires de France, la communauté éducative a rendu hommage à Samuel Paty, professeur d’histoire-géographie, tué devant son collège le 16 octobre 2020, et à Dominique Bernard, professeur de français, assassiné dans son lycée le 13 octobre 2023.
Le préfet de Corse, Éric Jalon, et le recteur de l'Académie de Corse, Rémi-François Paolini se sont joints aux élèves et personnel du collège pour participer à une minute de silence.
« Ce 14 octobre, la France se souvient des deux professeurs assassinés par le terrorisme islamiste. Ces crimes ont frappé l’École au cœur », rappelle la préfecture en soulignant : « À travers elle, c’est sa mission qui a été visée, et, au‑delà, la République ».
