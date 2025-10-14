CorseNetInfos
Depuis Ajaccio, le préfet de Corse et le recteur d'Académie rendent hommage à Samuel Paty et Dominique Bernard


La rédaction le Mardi 14 Octobre 2025 à 11:48

Ce mardi matin, partout en France, la communauté éducative a salué la mémoire de Samuel Paty et Dominique Bernard, deux professeurs assassinés par le terrorisme islamiste. Au collège Laetitia à Ajaccio, le préfet de Corse et le recteur d'Académie ont participé à une minute de silence aux côtés des élèves et des personnels pour rendre hommage à leur engagement et à leur mission.



(Crédits photos : Préfecture de Corse-du-Sud)
Moment de recueillement ce mardi matin au collège Laetitia à Ajaccio. Comme dans tous les établissements scolaires de France, la communauté éducative a rendu hommage à Samuel Paty, professeur d’histoire-géographie, tué devant son collège le 16 octobre 2020, et à Dominique Bernard, professeur de français, assassiné dans son lycée le 13 octobre 2023.
 
Le préfet de Corse, Éric Jalon, et le recteur de l'Académie de Corse, Rémi-François Paolini se sont joints aux élèves et personnel du collège pour participer à une minute de silence.

« Ce 14 octobre, la France se souvient des deux professeurs assassinés par le terrorisme islamiste. Ces crimes ont frappé l’École au cœur », rappelle la préfecture en soulignant : «  À travers elle, c’est sa mission qui a été visée, et, au‑delà, la République ».





