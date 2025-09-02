Depuis Ajaccio, la CGT Énergie demande une hausse des salaires et une baisse des factures

« Hausse des salaires et baisse des factures, c’est possible ! ». La rentrée sociale s’annonce importante pour la CGT Énergie. Ce mardi matin, plusieurs dizaines de grévistes se sont rassemblés sous cette bannière sur le parking du siège régional d’EDF, avenue impératrice Eugénie à Ajaccio, à l’appel national du syndicat.
Alors que plus de 230 piquets de grève ont été recensés dans toute la France, la CGT Énergie veut faire entendre un message fort avec deux revendications claires : une revalorisation des rémunérations pour les agents et une réduction des factures pour les utilisateurs. Deux doléances loin d’être incompatibles selon les syndicalistes.
« Le 1er août dernier, nous avons donné une conférence de presse pour alerter les usagers de l’augmentation automatique, puisque le gouvernement a décidé d’uniformiser la TVA entre l’abonnement, où elle était à 5,5 %, et la consommation, qui était à 20 %, et de la fixer à 20 %. Cela va bien sûr induire une hausse, qui selon nos calculs va rapporter environ 1,5 milliard d’euros à l’État. Une fois de plus, ceux qui vont être impactés, ce sont les plus précaires », rappelle Yannick Boutry, secrétaire général adjoint de la CGT Énergie de Corse.
« Or, aujourd’hui, quand on regarde les factures, on voit que les revenus représentent seulement 17 %, alors qu’ils pèsent entre 35 et 40 % dans une entreprise lambda. Il y a un delta quand même important. Ce qui coûte cher, ce sont les dividendes des actionnaires et ce que cela rapporte à l’État », poursuit-il, estimant que cette part couvre entre « 42 et 45 % des factures des usagers ». « C’est là qu’il faut agir pour réduire les factures et majorer les salaires », appuie-t-il.
Par ailleurs, il déplore que les minimas d’embauche des électriciens et gaziers se trouvent 9 % en dessous du SMIC. « Ce qui réglementairement n’est pas possible normalement », grince-t-il. « L’augmentation des rémunérations que l’on demande n’est donc pas déconnante, puisqu’elle respecte les règles. Nous souhaitons que ces 9 % soient appliqués sur les hausses salariales ainsi que sur les nouveaux contrats. Il en va du recrutement des agents EDF et du service public de l’énergie. »
Reçus par le directeur régional d’EDF, les représentants de la CGT Énergie Corse ont pu lui exposer leurs revendications. « Il a pris pour engagement de faire remonter nos demandes au niveau national », indique Yannick Boutry.
Sans attendre de réponse de la direction nationale, la CGT Énergie a déjà annoncé que son action sera reconductible. Le syndicat pourrait notamment se joindre au grand mouvement social prévu le 10 septembre.
