Depuis Ajaccio, la CGT Énergie demande une hausse des salaires et une baisse des factures

Manon Perelli le Mardi 2 Septembre 2025 à 17:34

Ce mardi matin, plusieurs dizaines de grévistes se sont rassemblés sur le parking du siège régional d’EDF à Ajaccio, à l’appel national de la CGT Énergie. Le syndicat réclame des salaires plus élevés pour les agents et une baisse des factures pour les usagers, deux revendications qu’il juge compatibles.