Les samedi 24 et dimanche 25 juin, les agents de la Communauté d'Agglomération du Bassin (CAB) et de la Ville sont intervenus sur le Vieux-Port pour effectuer le nettoyage d'un dépôt sauvage de poubelles abandonnées sur la voie publique. Avant de les enlever, les sacs ont été ouverts et examinés, ce qui a permis d'identifier "8 établissements du Vieux-Port" indique sur les réseaux sociaux la maire en précisant que "tous seront verbalisés et devront s’acquitter d’une amende conséquente."