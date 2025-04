"Déposons les armes" : en Corse, une semaine pour se dessaisir en toute légalité

C’est une opération inédite à l’échelle régionale. Baptisée « Déposons les armes », elle se déroulera du 28 avril au 4 mai prochains sur l’ensemble du territoire insulaire. Pendant une semaine, les habitants de Corse pourront remettre volontairement des armes à feu ou des munitions aux autorités, sans qu’aucune conséquence judiciaire ou administrative ne soit engagée à leur encontre.



À l’origine de cette campagne, les préfets de Haute-Corse et de Corse-du-Sud, qui entendent répondre à un constat préoccupant : la Corse affiche un taux de détention d’armes particulièrement élevé, avec environ 350 armes pour 1 000 habitants, soit plus du double de la moyenne nationale.



L’opération s’inscrit dans les plans d’action pour la sécurité du quotidien engagés dans les deux départements. Encadrée par les procureurs de Bastia et d’Ajaccio ainsi que par le procureur général près la cour d’appel, elle vise à encourager l’abandon d’armes détenues illégalement, souvent héritées ou non enregistrées, dans un contexte insulaire où la circulation des armes reste plus élevée que sur le continent.



Durant cette période, plusieurs sites seront ouverts au public, à Bastia, Ajaccio, Corte, Calvi, Porto-Vecchio, Propriano, Ghisonaccia et Peri. Les particuliers pourront s’y présenter avec l’arme déchargée, rendue inutilisable si possible, et remplir sur place un formulaire simplifié d’abandon. "L’initiative ne concerne toutefois pas les armes de guerre, obus, grenades ou explosifs, mais uniquement les armes de chasse, de tir sportif ou les munitions détenues sans déclaration." précisent les préfectures.

Les préfets appellent à la responsabilité individuelle et à l’implication de la société civile pour faire de cette campagne un succès.