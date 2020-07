Dépistage du Covid-19 à Ajaccio : comment prendre rendez-vous

Victoria Leonardi le Vendredi 24 Juillet 2020 à 17:54

En Corse, la vaste opération de dépistage du coronavirus organisée par l'ARS et la préfecture se poursuit. Après Porto-Vecchio c'est à Ajaccio que résidents et vacanciers pourront se faire tester la semaine prochaine du 27 au 31 juillet..

Le dépistage est gratuit mais il faut prendre rendez-vous.



Afin d’organiser au mieux les prélèvements et éviter de longues file d’attente les équipes de l’ARS seront présentes pour vous fixer un rendez-vous Lundi 27 juillet à la Halle du marché de 10h à 12 h et au Carrefour Finosello de 16h30 à 19h30.

Mardi 28 juillet au Leclerc Baléone de 11h à. 13h et au Auchan Atrium de 16h30 à 19h30



Ce dépistage est réservé aux personnes majeures. Pour vous inscrire, votre carte vitale ou numéro de sécurité sociale vous sera demandé.

